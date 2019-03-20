Mgk: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Yaşanan Hadise Tüm Yönleriyle İstişare Edilmiş, Türk Düşmanlığını...
41 dakika önce
MGK: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
MGK: "( Yeni Zelanda
'daki saldırı) Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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