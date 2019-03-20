Son Dakika Haberleri: Mgk: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Yaşanan Hadise Tüm Yönleriyle İstişare Edilmiş, Türk Düşmanlığını...

Mgk: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Yaşanan Hadise Tüm Yönleriyle İstişare Edilmiş, Türk Düşmanlığını...

41 dakika önce

MGK: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Mgk:
MGK: "( Yeni Zelanda'daki saldırı) Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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