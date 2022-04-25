MHP Bingöl İl Başkanlığı kentte iftar programı düzenledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlar bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri Suad Uzun da katıldı.

Uzun, yaptığı konuşmada, bu programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Filistin ve Arakan'da birçok Müslüman buradaki mutlu ve huzurlu iftar ortamını yaşayamadı. Dünyanın birçok noktasında zulme uğrayan Müslümanların gözleri ve kulakları Türkiye'de, kendilerine sahip çıkacak bir el beklentisinde. Bu açıdan iftarlarımızda dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu sıkıntıları ve acıları da ifade edelim, ne yapabileceğimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Nurettin Varol da iftar programına katılan herkese teşekkür etti.