MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak - Son Dakika
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MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak

08.09.2022 12:32
MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak

MHP Çankırı İl Başkanlığı, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temasıyla ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

MHP Çankırı İl Başkanlığı, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temasıyla ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, ziyaretlere 9 Eylül Cuma günü Yapraklı ilçesiyle başlanacağı belirtildi.

Aynı gün Eldivan ve Kızılırmak ilçelerinin de ziyaret edileceği aktarılan açıklamada, "10 Eylül Cumartesi günü Şabanözü, Orta, Çerkeş, 16 Eylül Cuma günü Atkaracalar, Kurşunlu, Bayramören, 17 Eylül Cumartesi günü ise Ilgaz, Korgun ve merkez ziyaretleri yapılacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, ziyaretlerde Cumhur İttifakı'na verilen desteğin önemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gündeme dair konuların anlatılacağına işaret ederek, programlara sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşları davet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak - Son Dakika

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