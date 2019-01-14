Mhp'den Sarıveliler'de Coşkulu Aday Tanıtımı

Sarıveliler'deki programa; MHP Karaman il başkanı Oktay Yılmaz, MYK üyesi Hüseyin Korkmaz, merkez ilçe başkanı Mahmut Ünüvar ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıveliler ilçe başkanı Kasım Tunç, ' 'Toroslar'ın bu nadide ilçesindeki bütün Ülkücüler biliyor ki; bayrağı devraldığımız büyüklerimizin verdiği emek ve gayret düşünüldüğünde, görevimiz ve sorumluluğumuz oldukça büyüktür'' dedi. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in emanetine sahip çıkmak, çok çalışmak, başarmak ve Sarıveliler'de Üç Hilal'i dalgalandırmakla görevli olduklarını belirten Tunç konuşmasında; ''İlçe teşkilatı olarak 30 yönetim kurulu üyemiz, 200 delegemiz, 11 mahalle 7 köy ve 1 belde temsilcimiz ile birlikte Mart ayında yapılacak olan seçimler için sahaya inmiş bulunuyoruz. Öte yandan 42 sandık başkanımız ve 50 müşahit arkadaşımız da çalışmalarımızda gece gündüz demeden bizlerin yanındadır. İlçe teşkilatımızın bütün kademeleri genel merkezimizden aldığı ilham ve Karaman teşkilatımızın talimatları doğrultusunda, bu seçimin başarı ile sonuçlanacağına dair şüphesiz bir şekilde çalışmaktadır. Seçim sürecinin ilan edilmesi ve akabinde adayımızın belirlenmesi ile birlikte başlattığımız saha çalışmaları, mevsim şartları nedeniyle salon ve kapalı alan toplantıları ile devam etmektedir. Planlanan toplantılar ilçe merkezimizdeki her mahallede yapılacağından, sıkılmadık el, görüşülmedik hemşerimiz kalmayacaktır. Ülküdaşlarımızla, hemşerilerimizle gönül bağını sıkı tutmak, bir ve diri olmak hepimizin vazifesidir'' sözlerine yer verdi.

Bir kıvılcım tutuşacak

Sarıveliler'in kendileri için bambaşka bir öneme sahip olduğunu vurgulayan il başkanı Oktay Yılmaz, ''Buraya ne zaman gelsem; Karamanoğlu'nun derin izleri, şanlı ecdadımızın mirası ve Ülküdaşlarımın duruşları nedeniyle, gelecek adına gururlanıyor ve ayrı bir heyecana sahip oluyorum.'' Dedi. Başkan Yılmaz konuşmasında; '' Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları hem Karaman merkezi, hemde ilçe ve beldelerde hummalı bir çalışma içerisindeler. Geride bıraktığımız haftalardan itibaren görev ve sorumluluk alanlarında yoğun bir tempo ile çalışan Ülküdaşlarımız; hemşerilerimizin gelecek adına beklentilerini kaydediyor, sorunların karşısına çözüm önerileri koyuyor ve gönül köprüleri kuruyor. Gerek adaylarımızın gerekse teşkilatlarımızın bu çalışmaları karşısında vatandaşlarımızda oluşan memnuniyet, hepimiz adına sevindiricidir. Sarıveliler'deki hemşerilerimizin buradaki ekibimizden memnuniyeti ve verdikleri geçer not bir kıvılcım tutuşturacaktır. Sarıveliler'de tutuşacak kıvılcım, şehrin diğer 4 ilçesi ile birlikte merkezine ve genele sıçrayacaktır. İlk durak yerimiz olan yerel yönetimler, Milletimizin siyasi tercihine yön vereceği ve hizmeti gördükçe iradesini somutlaştıracağı yerlerdir. Bu bağlamda omuzlanan yük ve sorumluluk oldukça ağırdır.

Taşeli'nin farklı yerlerinde tüten her ocak yarınlarımız için ümit taşımamıza, Toroslar'ın yamacındaki her Yörük birliğimizi güçlü-kuvvetli görmemize neden oluyor. Ancak bu seçim bu duyguları daha yoğun ve en yüksek şekliyle yaşıyoruz. Ümidimizin yeşerdiği, nesillerimizin iman ateşiyle pişirildiği ilçe ocağımızın eski başkanlarından Hakan Coşkuner kardeşimiz, belediye başkan adayımız olmuştur. Bu durum gerek Taşeli, gerek Sarıveliler, gerekse Karaman ve hepimiz için gurur vericidir. Partimizce isabetli ve yerinde bir aday tercihi yapıldığını hepimiz ilerleyen süreçte göreceğiz. Sarıveliler'de üretken, Milli ve Çalışkan belediyeciliğin görüleceği günler yakındır'' sözlerine yer verdi.

İlçe belediye başkan adayı Hakan Coşkuner ise, '' Allah rızası için çıktığımız bu hizmet yolunda tüm hemşerilerimizin desteği ile kazanacağımıza inandığımız belediyemizin kapıları tüm hemşerilerimize açık olacak. Bir başkan değil, bir evladınız bir yeğeniniz bir arkadaşınız olarak bu görevde bulunacağım. Yapacağımız tüm hizmetleri sizlerle istişare ederek yapacağız. Bu Kutlu görevi şahsıma layık gören başta ilçe başkanımız il başkanımız ve sayın genel başkanımıza şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.

Programda son olarak MYK üyesi Hüseyin Korkmaz konuşma yaparak partililere seslendi. Kimseye yukarıdan bakmayan, el sallamayan ve çizgisinden taviz vermeyen Ülkücü kadroların Sarıvelilerde örnek olacağını belirten Korkmaz, ''İnşallah 31 Martta Sarıveliler'de üç hilalli bayrağımızı göndere çekip, ilçenin muhterem ve muhteşem insanına üretken belediyecilik anlayışımızla hizmet edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi dirliğimizi kimseye bozdurtmasın, fırsat vermesin. Ferasetin, sağduyunun hâkim olduğu bu ilçede, bizlerinde önemli görevleri var. Sarıveliler'in devletine milletine bağlı, özü sözü bir insanlarına daha fazlasını vermek için yüksek gayret göstermek gerekiyor.'' Dedi.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarının isimleri okunarak tanıtıldı.