MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu - Son Dakika

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu

GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz oldu.

MHP Gaziantep İl Kongresi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür ve Kongre salonunda yapıldı. Mevcut İl Başkanı Muzaffer Çelik'in adraylıktan çekilmesinin ardından kongrede MHP Eski Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz ile Aziz Yücel yarıştı. 548 delegenin katıldığı kongrede 357 oy alan Cahit Çıkmaz Gaziantep İl Başkanı oldu. Öte yandan diğer aday Aziz Yücel ise 191 oy aldı.