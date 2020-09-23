İl Başkanlığı'na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı - Son Dakika

İl Başkanlığı'na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz ve yönetimi mazbatasını törenle aldı.

İl Başkanlığı'na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Cahit Çıkmaz ve yönetimi mazbatasını törenle aldı.

İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Adalet Sarayı'ndan düzenlenen törenle mazbatasını alarak, göreve başladı. Mazbata törenine MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çıkmaz, en güzel şekilde Gaziantep'e hizmet edeceklerini söyledi.

Çıkmaz, konuşmasında, "Bugün mazbatamızı aldık. İnşallah birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Gaziantep'e en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Genel merkezimiz, delegelerimiz ve partililerimizin teveccühü ile seçildik. Burada görev yapan sayın başkanlarımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizlerde elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

"İltifatı, görevimiz, eleştiriyi eksikliğimiz olarak göreceğiz"

MHP Gaziantep İl Başkanını belirleyen 13. İl kongresinin huzur içerisinde gerçekleştirdiklerini ve seçimin artık geride kaldığını vurgulayan Başkan Çıkmaz, "Sizlerin teveccühleri ile İl Başkanlığı görevi şahsıma emanet edildi. Üzerimize aldığımız bu kutsal görevi ifa ederken geldiğimiz yeri unutmadan, Ülkü ve Ülke davasına hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek davamızın yükünü omuzlarımızda taşıyacak olmanın onurunu yaşamaktayız. Acı söylemek değil, acıyı bile tatlı dille söylemek için besmeleyle çıktığımız bu yolda ülküdaşlarımızın bize yüklediği sorumluluk, alacağımız kararlarda yolumuzu aydınlatan bir fener olacaktır. İltifatı, görevimiz; eleştiriyi eksikliğimiz olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.

Bizlere bu kutlu Türklük davasına hizmet etme fırsatı verdikleri için genel başkan, bilge lider Dr. Devlet Bahçeli'ye ve varlığından güç aldığımız Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a saygı ve şükran sunduklarını dile getiren Cahit Çıkmaz, "Seçim sürecinde ve öncesinde desteklerini hep yanımda hissettiğim, bundan sonra da omuz omuza hizmet edeceğimiz, milletvekilimiz Sermet Atay'a,

Kendisiyle girdiğimiz seçim yarışı sonunda "Kazanan Türkiye ve Türklük ise kaybetmek de şereftir" deme erdemini gösteren Aziz Yücel başkanıma, Kongre şölenimize iştirak ederek veya katılamadıkları halde uzaktan dualarıyla bizlere destek olan bütün delegelerimize, üyelerimize ve ülküdaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin. Bir olalım, iri olalım, diri olalım" diye konuştu.

Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda yapılan kongrede Şehitkamil Eski İlçe Başkanı Aziz Yücel ve Şahinbey Eski İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz'ın listeleri yarışmıştı.

558 delegenin oy kullandığı kongrede 357 oy alan Cahit Çıkmaz açık farkla MHP Gaziantep İl Başkanı olarak seçilmişti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adalet, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Başkanlığı'na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı - Son Dakika


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