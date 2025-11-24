MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması
24.11.2025 00:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.

"MEDENİYETİMİZİN DAYANDIĞI ESASLAR KALEM, KELAM VE KİTAPTIR"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Devlet Bahçeli, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı Açıklaması

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması
