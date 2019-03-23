Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail Toprağı Olarak Tanıma Hazırlığı Yapan Trump'a...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail Toprağı Olarak Tanıma Hazırlığı Yapan Trump'a...

54 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: AA

MHP, Donald Trump, İsrail, Devlet Bahçeli, Politika
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