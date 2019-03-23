MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail Toprağı Olarak Tanıma Hazırlığı Yapan Trump'a...
54 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek?
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Golan Tepelerini İsrail
toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump
'a Kılıçdaroğlu
ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: AA
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