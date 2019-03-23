Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski Ülkücüymüş, Eski MHP'liymiş, Bunların Hepsi Masal,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski Ülkücüymüş, Eski MHP'liymiş, Bunların Hepsi Masal,...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. ya ülkücüsündür ya değilsindir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:47 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Özhaseki'ye Boydak Göndermesi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 17:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski Ülkücüymüş, Eski MHP'liymiş, Bunların Hepsi Masal,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]