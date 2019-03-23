MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski Ülkücüymüş, Eski MHP'liymiş, Bunların Hepsi Masal,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. ya ülkücüsündür ya değilsindir"

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