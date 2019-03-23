MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski Ülkücüymüş, Eski MHP'liymiş, Bunların Hepsi Masal,...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. ya ülkücüsündür ya değilsindir"
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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