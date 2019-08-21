MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır." - ANKARA
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