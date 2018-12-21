Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in Konuşması) CHP'yi Yok Sayan Bir Konuşma...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in Konuşması) CHP'yi Yok Sayan Bir Konuşma...

35 dakika önce

IHAAW183605-SIY/21-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in konuşması) CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW183605-SIY/21-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "( Abdüllatif Şener'in konuşması) CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'den biri böyle bir konuşma yapsaydı, 'Gel yerine otur' derdim." 21.12.2018 18: 36: 05 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:42 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdüllatif Şener, Devlet Bahçeli, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:17:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in Konuşması) CHP'yi Yok Sayan Bir Konuşma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]