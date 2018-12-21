MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in Konuşması) CHP'yi Yok Sayan Bir Konuşma...
35 dakika önce
IHAAW183605-SIY/21-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Abdüllatif Şener'in konuşması) CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı.
IHAAW183605-SIY/21-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "( Abdüllatif Şener
'in konuşması) CHP
'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'den biri böyle bir konuşma yapsaydı, 'Gel yerine otur' derdim." 21.12.2018 18: 36: 05 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:42 Kaynak: İHA
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