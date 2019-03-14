Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerimiz Bizim Canımızdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerimiz Bizim Canımızdır.

7 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim, teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Güncel
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