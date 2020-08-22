MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır güven tazeledi - Son Dakika

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, görevine yeniden seçildi.

Gölcük Kongre Sarayı'ndaki 13. olağan kongrede, tek aday olan mevcut başkan Çakır, güven tazeledi.

Çakır, yaptığı konuşmada, yönetim olarak üç seçim geçirdiklerini ve bu seçimlerden başarıyla çıktıklarını belirterek, Cumhur İttifakının ruhunu ve önemini bildiklerini söyledi.

Kongreye, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Sekreteri Hamza Güloğlu, MHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Yılmaz Çakıroğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Ayten, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer katıldı.