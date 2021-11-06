MHP heyeti Van'da - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve beraberindeki MYK üyeleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında Van'a geldi.

Hakkari'deki ziyaretlerini tamamlayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve beraberindeki MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, MHP'nin 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında Van'a geldi. İlk olarak organize sanayi bölgesini ziyaret eden heyete MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i valilikte ziyaret eden MHP'li Akçay ve beraberindekiler ardından esnaf ziyaretinde bulundu.