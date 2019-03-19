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MHP İl Başkanı Aydın, Tosya İlçesini Ziyaret Etti

41 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Tosya İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Aydın, Tosya İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Tosya İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

MHP Tosya İlçe Başkanlığı tarafından Çalıkuşu Düğün Sarayında düzenlenen istişare toplantısına katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP'nin 50 yıllık siyasi bir hareket olduğunu belirterek, ülkücülüğün MHP'de yapılacağını söyledi. Ülkücülüğün kitabının merhum lider Alpaslan Türkeş'in yazdığına dikkat çeken Aydın, bu kitabın okunacağı tek yerin Milliyetçi Ülkücü Hareket olduğunu ayrılanların ülkücülükle ilgililerinin kalmadığını ifade etti. Partililere seslenen Aydın, seçime kadar işin sıkı tutularak bir kapı daha fazla gezmelerini ve bir kişiye daha fazla ulaşarak iyi bir seçim sonucu alabileceklerini söyledi.

MHP Tosya Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil ise, ilçe yaptıkları çalışmaları anlattı. Kendilerinin projelerini paylaşmalarının ardından diğer siyasilerin de proje paylaşmaya başladıklarına vurgu yapan Kavaklıgil, sandık kurulu üyelerinden seçim günü daha dikkatli olmalarını istedi.

MHP Tosya İlçe Başkanı M. Dündar Özurgancı de, toplantıya katıldıkları için katılımcılara teşekkür etti. Seçimlere 15 gün kaldığını ve çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Kavaklıgil, 31 Mart gününe kadar gitmedik kapı bırakmayacaklarını ve herkese ulaşarak gönüllerini alacaklarını söyledi.

Toplantıya MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı ile belediye ve il genel meclis üyesi adayları, sandık kurulu üyeleri, müşahitler ve partililer de katıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

Kastamonu, Aydın, MHP, Tosya, Politika
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