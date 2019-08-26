Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Çiçek: "Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"
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MHP İl Başkanı Çiçek: "Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Türk tarihi için önemli dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyetinin bir harcı olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Çiçek:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Türk tarihi için önemli dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyetinin bir harcı olduğunu söyledi.


MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Malazgirt Zaferinin 948. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Askeri bir başarının ötesindeki Malazgirt Zaferi sayesinde Anadolu'nun yurt edinildiğini kaydeden Murat Çiçek, "948 yıl önce Bizans ordusu topraklarımızdan sökülüp atılmış, Anadolu prangalarından kurtarılmıştır. Bu zafer Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır. 1071 yılında kazanılan zafer sonrası Anadoluyu istikbalimizin sancağı bildik. Aradan yüzyıllar geçse de bu hezimetin rövanşını almak isteyen Bizans kalıntıları fırsat kolluyor, çeşitli bahanelerle her türlü yolu deneyerek saldırıyor. 851 yıl sonra 26 Ağustos 1922'de de Büyük Taarruzla vatan kurtardık. Çok iyi bilinmeli ki, ne Sultan Alparslanlar, ne Mustafa Kemaller, ne de, 'Allah Allah' nidalarıyla savaşarak hedefi Kızılelma olan yiğitler tükenir. Bu aziz vatanın evlatları 15 Temmuz'da bayrağına ve toprağına nasıl sahip çıkılacağını canları pahasına tankların önüne atlayarak, kurşunlara siper olarak göstermiştir. Allah'ın izniyle bu topraklarda sonsuza dek var olmayı sürdüreceğiz. Şanlı zaferin büyük kahramanı Sultan Alparslan'ı, Büyük Taarruz'un eşsiz komutanı Mustafa Kemal Atatürk ile tarih yazan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi. - KONYA

Malazgirt, Türkiye, Konya, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
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