MHP İzmir'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
Politika

MHP İzmir'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

15.01.2026 09:37
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplumun 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek verdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, kentteki sivil toplum kuruluşlarının "Terörsüz Türkiye" hedefine güçlü destek verdiğini belirtti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in davetiyle geçen hafta Ankara'ya giden kentteki çeşitli hemşehri dernekleri temsilcilerinden oluşan heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti, terörle mücadele ve "Terörsüz Türkiye" hedefne ilişkin bilgi edindi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan İl Başkanı Şahin, "Bu birlik yürüyüşünün ilk meyvelerini İzmir'de verdiğini görüyoruz. İzmir'in kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve federasyonlarımız bu sürece güçlü destek veriyor. İnşallah İzmir'den başlayan bu yürüyüş bütün Türkiye'ye mal olacak ve çok hayırlı sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, Orta Doğu'da yaşananlara dikkati çekerek, kardeşlikten ve kucaklaşmadan başka çare olmadığını anlattı.

- Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ortak açıklaması

Açıklamada, ziyarete katılan sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklamasına da yer verildi.

Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı duruş ve devlet aklına dayalı yaklaşımın kendilerini derinden etkilediğini belirten temsilcilerin şu ifadeleri aktarıldı:

"Sayın Genel Başkanımızın terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu net, kararlı ve tavizsiz iradenin milletimizin geleceği adına son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Milli birlik ve toplumsal huzuru esas alan bu yaklaşım, ülkemizin geleceği için tarihi bir sorumluluktur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Veysel Şahin, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, İzmir, Son Dakika

10:56
