MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan depremzedelere yardım - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan depremzedelere yardım

6 saat önce

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan 3 kamyon yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan depremzedelere yardım, System.String[]

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan 3 kamyon yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

İl Başkanı Serkan Tok, parti binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Türk milletinin her zaman dayanışma ve kardeşlik ruhu içerisinde hareket ettiğini belirten Tok, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla Elazığ'da depremde yaralanan vatandaşlar için seferber olmuştur. Bu, Türk milletinin vefasının örneğidir. Dünyada böyle bir millet yoktur. MHP Kayseri İl Teşkilatı olarak genel merkezimiz ve kıymetli büyüğümüzün izni ve müsaadesiyle bugün 4 belediye başkanımızın 16 ilçe teşkilatımızın il başkanlığımıza göndermiş olduğu yardım malzemelerini önce Malatya daha sonra Elazığ'a götüreceğiz. Oradaki yetkili arkadaşlara teslim edeceğiz. Bu noktada bizlere destek veren Pınarbaşı, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Buraya tek bir çorap dahi gönderen vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından yardım malzemesi yüklü 3 kamyon, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kayseri, Malatya, Elazığ, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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