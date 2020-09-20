MHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Kongresi - Son Dakika

Kongreye, AK Partili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı , İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara , MHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emrah Doğan ve partililer katıldı.

Seçime, tek aday olarak giren mevcut başkan Erdal Baloğlu, yeniden il başkanı seçildi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli 'nin mesajının okunmasının ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yaptı.

Partililer, Yahşihan ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

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