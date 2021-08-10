MHP Konya Milletvekili Kara Seydişehir'i ziyaret etti - Son Dakika

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve beraberindeki heyet, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Kara, ilçelere zaman zaman ziyaretlerde bulunduğunu ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ilçe gezilerine bir süre ara verdiklerini ifade eden Kara, yeni normalleşmeyle yeniden incelemelerine başladıklarını belirtti.

İlçe esnafını da ziyaret ettiklerini söyleyen Kara, "Seydişehir önemli bir ilçemiz. Seydişehir'de yürütülen önemli çalışmaları yakından takip ediyor, ilçemizin sorunlarının giderilmesi için de işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Belediye Başkanımıza misafirperverliğinden ve ilçede yürüttüğü önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe genelinde yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgın hastalık süresince önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tutal, "İlçemizde aşılama oranının yüksek seviyelere ulaşmasıyla salgının ilçemize etkilerini en aza indirdik. Bunun yanında salgın döneminde çalışmalarımızı daha da arttırarak ilçemize önemli kazanımlar sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz." dedi. İl

Kara'ya ziyaretinde MHP MYK Üyeleri Güzide Çipan, Özer Karakayacı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve il yönetim kurulu üyeleri, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Eyyüp Gül, Ülkü Ocakları Seydişehir İlçe Başkanı Fatih Karaaslan, TÜRKAV Konya Şube Başkanı Süleyman Nur eşlik etti.