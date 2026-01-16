MHP'li Alıcık: Şükürsüzlük ülkenin sonu olur - Son Dakika
MHP'li Alıcık: Şükürsüzlük ülkenin sonu olur

16.01.2026 12:22
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, emekli maaşları ve yaşam pahalılığına dair eleştirilerde bulundu.

(AYDIN) - MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, emekli maaşlarıyla ilgili "Ben şundan çok rahatsızım. Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili yapması lazım" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Eren, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Başkanlığı'nda altıncı yılını tamamladığını ve yedinci yıla girdiklerini belirten Alıcık, siyaseti her zaman sahada, vatandaşla birebir temas halinde yapmayı benimsediklerini ifade etti.

Alıcık, gazetecilerin yönettiği, "Az önce emekli maaşlarıyla ilgili eleştirilerinizi dile getirdiniz. Sayın Bahçeli de grup toplantısında emekli maaşlarını 'sefalet ücreti' olarak niteledi. Bunun üzerine TBMM'de iki ayrı emekli maaşlarının araştırılması ve artırılmasına yönelik önerge sunuldu. Ancak bu önergeler MHP oylarıyla reddedildi. Bu açıklama ile bu tavır arasında bir tezat yok mu" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Hayır, burada bir tezat yok. Öncelikle devleti kimin yönettiğine bakmak lazım. O önergenin kim tarafından verildiğine bakmak lazım. Şimdi bağcıyı mı döveceğiz, iş mi yapacağız? Buna iyi bakmak gerekir. Muhalefet partisi olarak önerge verirsiniz, eyvallah. Bakın, CHP çıkıp 'asgari ücret şu kadar olmalı' diyor. Peki hangisini hayata geçirdiniz? Basına konuşmakla bu işler olmuyor. Meclis'te önerge vermiş olabilirsiniz sizin bu önergeniz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden yürütülecek. Kusura bakmasınlar biz de siyaset yapıyoruz. Bütçe nereden ayarlanacak haberiniz yok, para nereden haberiniz yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ne söylediyse onu yapar. Şu an emekli maaşlarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Siz haberleri kaçırıyorsunuz galiba. Bu emeklilerin en düşük maaşlarının 20 bin lira olması önergeye gelirken ikinci bir önergeyle bunu daha çok üst limit nereye kadar çıkabilirlerse oraya kadar çıkacaklar.

"Şükürsüzlük bu memleketin sonu alınacaktır ben ondan korkuyorum"

Biz Türk toplumu olarak vicdanlarımızdaki kirliliği halletmemiz lazım. Ben devletimizin yetkili bir noktasında olsam hayat pahalılığına engel olmak için öncelikle temel ihtiyaç maddelerinde tek standart tek madde getiririm, 'bir sene boyunca et şu fiyat olacak, pirinç şu fiyat'. Allah için şurada bir ufacık bir zam yapıldığı zaman gittiğinizde marketteki fiyatların değiştiğini görmüyor musunuz? Üretici kazanmıyor. Tüketici mağdur. Aradaki adamların hepsi bir şekilde yapıyor. Diyeceksiniz ki 'devlet olarak bunlara denetleyin' diyebilirsiniz. Eyvallah devlet kimden oluşuyor? Sizden bizden oluşuyor. Hepimizden oluşuyor. Biz eğer devletimizi ayakta tutamazsak siz nereden bahsediyorsunuz? ya buna bakmak lazım. Ben şundan çok rahatsızım, bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. O yüzden biz tabii ki emeklimize devlet memurumuza, devletimize, garip gurabaya her şeye sahip çıkılıyor. Sahip çıkmaya da devam edecek. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Bizim paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili çalışma yapması lazım."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
