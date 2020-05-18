MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi - Son Dakika

MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentin merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin ilçe olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi, System.String[]

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentin merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin ilçe olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Kaplıca sularıyla ünlü Ilıca'nın yaklaşık 3 bin olan nüfusu, yaz sezonunda 40 bini buluyor.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, kente 65 kilometre uzaklıktaki Ilıca'nın şifalı kaplıca suyuna dikkat çekti. 19 mahallenin Ilıca'ya bağlanmasını öneren ve teklifin yasalaşması halinde Ilıca'nın 14 bin 355 nüfuslu ilçe olacağını belirten Aycan, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Ilıca mahallesi sahip olduğu nüfus, eğitim kurumları, öğretmen ve öğrenci sayıları, turizm

potansiyeli, hane sayısı, tarım ve hayvancılık ve ilçe merkezine uzaklığı bakımından ilçe olması gerekmektedir. Ilıca 'da yaşayan vatandaşlarımızın da yıllardır beklentisi bu yöndendir. Böylece bağlanacak mahallelerde de kamusal hizmetler vatandaşa daha kolay ulaşacaktır. Ilıca mahallesinin ilçe olması, mahallenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mahallenin ilçe olması, bölgenin önemli geçim kaynağı olan turizm, tarım ve hayvancılık hizmetlerini de olumlu etkileyecektir."

SEZONDA NÜFUSU 40 BİNİ BULUYOR

MHP'li Aycan'ın ilçe olmasını istediği Ilıca, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olduğu 2014'e kadar beldeydi. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borularla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor. 05.00 ile 23-00 saatleri arasında hizmet verilen hamamlara 7'den 70'e herkes giderken, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca'nın kaplıca suyu romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara şifa oluyor.

Ilıca Mahallesi'nde, mayıs ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlanırken, sezonda nüfus 40 bine kadar çıkıyor.


Kahramanmaraş, Milletvekili, Ilıca, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 20:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Aycan'dan Kahramanmaraş'a yeni ilçe için kanun teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]