Yahşihan Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Yahşihan Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ve kadınların doyasıya eğlendiği etkinlikte, sanatçılar Ayşe Dinçer, Ahmet Savaş ve Ramazan Sarıyer konser verdi.

Etkinliğin ardından kadınlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kadına yönelik iş alanının genişlemesi ve eşitlikçi koşullar sağlamak amacıyla çıktıkları bu yolda kadın personel sayısını yüzde 100 artırdıklarını aktardı.

Türkyılmaz, belediyecilik hizmetinin sadece bir gruba dahil olmadığını belirterek, "Bizim belediyeciliğimiz Yahşihan ittifakı belediyeciliğidir. Bu ittifakı sağlayanlar da siz değerli analarımız, bacılarımız, kardeşlerimizsiniz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.