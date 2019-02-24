Son Dakika Haberleri: MHP'li Ersoy'un Acı Günü

MHP'li Ersoy'un Acı Günü

1 saat önce

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden babası Ümit Büyükiz toprağa verildi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden babası Ümit Büyükiz toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden Büyükiz için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşe Sibel Ersoy ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Çelik, törende Büyükiz'in tabutunu da taşıdı.

Kılınan namazın ardından Ümit Büyükiz aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Büyükiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti ve MHP il, ilçe yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Milletvekili, Adana, Ayşe Sibel Ersoy, MHP, Politika
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