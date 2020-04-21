MHP'li Kaşıkçı: "Bizim ikiliğe değil, birliğe ihtiyacımız var" - Son Dakika
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MHP'li Kaşıkçı: "Bizim ikiliğe değil, birliğe ihtiyacımız var"

12 dakika önce

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı'nda Bayırbucak Türkmenlerine çilek tarımı yapmaları için sağlanan yardımla ilgili eleştirilere tepki göstererek, "Bizim ikiliğe değil, birliğe ihtiyacımız var" dedi.

MHP'li Kaşıkçı:

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı'nda Bayırbucak Türkmenlerine çilek tarımı yapmaları için sağlanan yardımla ilgili eleştirilere tepki göstererek, "Bizim ikiliğe değil, birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Bayırbucak Türkmenleri'ne üretim yapmaları için fide yardımında bulunulduğunu hatırlattı. Bayırbucak Türkmenleri'nin Yayladağı'nda toprak satın almadığını belirten Kaşıkçı, "Yayladağı'ndaki bizim Suriyeli dediğimiz misafirlerin yüzde 90'a yakını Bayırbucak Türkmenleri. Yayladağı'na daha fazla gelme sebebi ise Yayladağı'na sınır olduğu içindir ve geçmişten gelen akrabalık bağları vardır. Yayladağı'na gelen Bayırbucak Türkmenleri ilçemizde kısa zamanda bütünleşmiş oldular ve ekonomik olarak ayakta kalma adına bir arayış içerisine girdiler. Yayladağı Kaymakamlığımız, Bayırbucak Türkmenlerimize bir yol gösterdi, çilek ekerseniz eğer iyi bir verim alabilirsiniz dedi. İlçenin yerlisinden kiraladıkları tarlalara çilek ekerek, hasadını yapıp sataraktan para kazanıp hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar" diye konuştu,

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Yayladağı'ndaki Bayırbucak Türkmenleri'nin devlet tarafından gözetlendiği, Yayladağlıların geri plana atıldığı" yolunda söylemleri olduğunu ifade eden Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının devlet Suriyelilere yardım ediyor dediği insanlar Bayırbucak Türkmenleri'dir. Devlet Suriyelilere yardım ediyor, bende Yayladağlıların yerlilerine yardım edeceğim demek burada ikilik çıkartmak anlamına gelir ve bizim son günlerde ikiliğe değil tekliğe birliğe ihtiyacımız var. Burada 2 milyon liralık çilek fidesi yardımında bulunmuşsun ama bunun karşılığında ortaya attığın iddiayla birçok insanın zehirlenmesine neden olursun, buna gerek yok. Ancak bunu bir ayrıştırma mekanizması olarak kullanmak sizlere yakışmaz, sizler büyük makamlarda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizlere yakışan toplumu birleştirmek, insanları birleştirmek. Dolayısıyla bunlardan vazgeçelim. Ben hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanına ve her fırsatta böyle Suriyeliler üzerinden kaos oluşturup siyaset yapmaya çalışan Ümit Özdağ'a sesleniyorum, Yayladığı'ndayız. Yayladağı'nda Suriyelilerin toprak satın aldığı yoktur. Hem Türk milliyetçisiyim diyorsunuz hem de Bayırbucaklı Türkmenler'in ekmeğiyle oynamaya çalışıyorsunuz. Bu da sizlere yakışmıyor. Bırakın Bayırbucak Türkmenleri kiralamış oldukları bir avuç topraktan ayakta kalabilmeye çalışıyorlar, onlara bir faydanız yok, hiç değilse engel olmayın." - HATAY

Milletvekili, Yayladağı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:00 Kaynak: İHA

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