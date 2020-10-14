MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi - Son Dakika

MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi

14.10.2020 11:59
MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi, System.String[]

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı televizyon programında "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak bu?

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı televizyon programında "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak bu?" sözlerine tepki göstererek, "Tunç Soyer Bey her gün PKK'yı kınamasın, senede bir sefer kınasa da biz onun PKK'yı kınadığını düşüneceğiz" dedi.

MHP'li Osmanağaoğlu, CHP'li Soyer'in katıldığı bir yerel televizyon programında "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak bu?" sözlerine tepki gösterdi. Osmanağaoğlu, "Ben Tunç Soyer Bey'in o açıklamalarını her şeyden önce samimi bulmuyorum. Kaz Dağları'nda su ve vicdan nöbetinden çıktığı zaman protesto etmek için oraya gitmişti. Aynı tepkiyi aynı tavrı Hatay'da ciğerlerimizi yakan ve PKK'nın yan kuruluşları tarafından üstlenilen yangınla ilgili o örgütleri kınamak için de vermesini bekliyordum. Ama İzmir'de çıkan yangınlardan günümüze dek çıkan ve özellikle terör örgütünün çıkardığı yangınlardan hiçbirini şimdiye kadar Tunç Soyer, kınamamıştır. Bizim tavrımız bundan dolayıdır" dedi.

'ŞİMDİYE KADAR PKK'YI HİÇ KINAMADI'Osmanağaoğlu, Soyer'den PKK'yı bir kere dahi olsa kınamasını beklediğini ifade ederek, "Tunç Soyer Bey her gün PKK'yı kınamasın. Senede bir sefer kınasa da biz onun PKK'yı kınadığını düşüneceğiz. Şimdiye kadar PKK'yı hiç kınamadı. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Ciğerlerimizi yakıyor, askerlerimizi öldürüyor. Vatan topraklarına zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz diyoruz ki vatan topraklarına, bu topraklarda yaşayan vatandaşımıza, polisimize, askerimize her kim kurşun sıkıyorsa bunları bir defa da olsa lanetle, protesto et. Ama maalesef Tunç Soyer bizim bütün ısrarlarımıza rağmen bunların hiçbirini yapmıyor. Onlarla da beraber olduğunu göstermek adına her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Osmanağaoğlu, Soyer'in yerel seçimlerde HDP'den destek aldığını ve bundan dolayı PKK'yı kınamadığını savunarak, "Terör örgütünden destek almak için ve onlara da sempati ile baktığı için bunları protesto etmeyi, kınamayı düşünmüyor" dedi.

MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi
MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi

Tunç Soyer, İzmir, MHP, PKK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'PKK' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei