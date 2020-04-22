MHP'li Taşdoğan'dan video konferansla basın toplantısı - Son Dakika

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iyi bir süreç izlendiğini belirterek, "Yükseliş durağanlaştı. Koronavirüs ile mücadelede akıl, bilim ve dua çok önemli. Aşı, ilaç bulunana kadar tedbirlerimiz alacağız. Normal hayata dönme süremiz yakınlaştı." dedi.

Doktor olan Taşdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayının buruk geçeceğini ifade ederek, sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizen Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Bir saatlik ihmal bile büyük vakalara yol açtı. Zaten 1 kişiden bütün dünyaya yayıldı. Şu an yeni hasta olanlarla test oranlarına baktığımızda oranlarımız gayet iyi gidiyor. Yükseliş durağanlaştı. Koronavirüsle mücadelede akıl, bilim ve dua çok önemli. Aş, ilaç bulunana kadar tedbirlerimiz alacağız. Normal hayat dönme süremiz yakınlaştı. En kötü günleri gördük. Tedbir almaya devam edersek, bireysel sorumululuğumuzu yaparsak en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Bu süreçte zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için kendi hayatlarını tehlikeye atan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah Ramazan Bayramı ile birlikte çifte kutlama yapacağız."

Kendisinin de aralarında bulunduğu grup tarafından geliştirilen "Yapay zeka ile radyoloji görüntüleme" programından da bahseden Taşdoğan, şöyle devam etti:

"İş yoğunluğundan arkadaşlarımız çok fazla yorulmaktadır. Böyle bir yapay zekayla, akciğer bulgusu ilk oluştuğunda, henüz tanı koyacak laboratuvar hazırlıkları olmayan yerlerde bile, tomografiyle bu Kovid mi değil mi en azından durum yönetilebilecek. Hızlı, bir saniye içerisinde sonuç verecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer Kovid pozitif bir hasta gelirse hemen önlemleri alınabilecek ve hastane çalışanları kendi önlemlerini alabilecek. Tabi hasta yatışı yapıldıktan sonra doğrulama testleriyle pozitif doğruysa tedavisine bir an önce başlanacak. Zaman kaybetmeyeceğiz çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durum."

Taşdoğan, koronavirüsün tekrar görülüp görülemeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, bununla ilgili henüz bilimsel veri ve vaka olmadığını kaydetti.