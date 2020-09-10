MHP'li vekil ile Bakan Albayrak arasında link polemiği! Soruları tekrar gönderdi - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yerel medyanın durumunu sordu. Albayrak da bu soruyu internet sitesi linki göndererek yanıt verdi. Linki inceleyen MHP'li vekil ise sorduğu 7 sorudan sadece birine yanıt alabildiğini belirterek yanıtsız kalan 6 soruyu yeniden Bakan Albayrak'a gönderdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Görsel yahut yazılı faaliyet gösteren yerel medyaya acilen destek verilmesi ve bu kuruluşların en azından nefes almalarının sağlanması gerekmektedir" diyerek Albayrak'a 7 soru yöneltti. Albayrak da Özdemir'in önergesine Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bir haberin linkini göndererek yanıt verdi.

DİĞER SORULARIN YANITLANMASINI DA İSTEDİ

Almış olduğu cevaptan tatmin olmayan ve yönelttiği 7 sorudan yalnızca birinin yanıtlandığını belirten Özdemir şunları kaydetti: "Vermiş olduğum soru önergesine bakanlığınız tarafından 'Soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin bilgiler; https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumunun-gazeteleri-rahatlatacak-destek-paketi/ adresinde yer almaktadır' şeklinde cevap verilmiştir. Yapılan incelemede de sadece 'Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmesi ve tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi sağlanabilir mi?' sorusuna ilişkin bilgilerin bulunduğu ama diğer sorulara ilişkin bir bilgi bulunmadığı görülmüştür."