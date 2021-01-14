MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Mustafa Balbay'a sert sözler - Son Dakika

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Mustafa Balbay'a sert sözler
14.01.2021 16:27
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor."
(İHA)
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