BİM'in kurucusu da tartışmalara katıldı: Onlar için dua ediyoruz - Son Dakika
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BİM'in kurucusu da tartışmalara katıldı: Onlar için dua ediyoruz

09.12.2022 16:29

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile BİM arasındaki tartışma devam ediyor. BİM'in kurucularından Erenköy Cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş, uzun süredir gündemde olan fahiş fiyat eleştirilerine ilişkin, "Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş'ın kuzeni Erenköy cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle patlak veren fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Açıklamasında kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesinin şahsı ve camiası adına üzüntü verici olduğunu vurgulayan Topbaş, "Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Topbaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda 'bazı çevreler' şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır. Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

"BU DURUŞUN İSTİSMAR EDİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Mesaimin tamamını başta Kuran hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakk'ın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimiz'e hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah'a sığınırız. Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir. Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

"ART NİYETLİLERİN ISLAHI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir. Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'ndeki son grup toplantısında, gıda maddelerindeki fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle bağılarının araştırılmasını önermişti. Bahçeli'ye yanıt veren BİM Genel Müdürü Galip Aykaç ise, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
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Zincir market tartışmalarına dahil olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bahçeli ve BİM arasında tarafını seçti Zincir market tartışmalarına dahil olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bahçeli ve BİM arasında tarafını seçti

Devlet Bahçeli, Bim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİM'in kurucusu da tartışmalara katıldı: Onlar için dua ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİM'in kurucusu da tartışmalara katıldı: Onlar için dua ediyoruz - Son Dakika
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