MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı - Son Dakika

MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Malazgirt İlçe Teşkilatı 2. olağan kongresini yaptı.

MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Malazgirt İlçe Teşkilatı 2. olağan kongresini yaptı.

MHP Malazgirt İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen kongreye, MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, MHP Malazgirt teşkilatı parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Tek adayla ve tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Haluk Zeki Öğreten, delegelerin tüm oylarını alarak yeniden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı oldu. MHP Malazgirt ilçe Başkanlığına seçilen Haluk Zeki Öğreten'i tebrik ederek konuşmasına başlayan MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamı tüm Malazgirtli kardeşlerime getirdim. Milliyetçi, Ülkücü hareketin değeri temsilcileri 14 Mart 2021 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerçekleştirdiğimiz 13. olağan kongremize doğru giderken 2. kongremize ülkemiz için önemli bir ilçe olan Anadolu'nun kapısı Malazgirt'te bu anlam yüklü topraklarda devam ettiriyoruz. Sultan Muhammed Alparslan ruhunun gezdiği bu kadim topraklar Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi tarafından ayrı bir önem arz etmektedir biz Malazgirt'i Türk milletinin teminatı olarak görmekteyiz" dedi.

Kongreye tek aday olarak katılan ve başkan seçilen Haluk Zeki Öğreten, katılanlara ve kendisine destek olan delegelere teşekkür ederek, "Çok değerli ülküdaşlarım; Sultan Alparslan diyarı Malazgirt ilçe kongremize hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere tarihi ilçemiz Malazgirt binlerce yıllık Türk tarihinin en önemli parçalarından biridir. Milliyetçi Hareket Partisi, temelinde kendini sürekli gözden geçirerek ayakta kalmayı başarmış, yarım asrı geride bırakmış Türk siyasetinin çınarı, Türk milliyetçilerinin vatanı olmuş bir partidir. Genel Başkanımız bunu, 'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyerek zihinlerimize kazımıştır. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Başkanlık görevi bizlere tebliğ edildiği günden peri Malazgirt İlçe Teşkilatı olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediğimize inanıyorum. Tarihi ilçemde yıllardır giydiğim Ülkücü kimliğimle ilçemde MHP'yi daha da güçlendirmek, bulunduğu yerden daha yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum. Tarihi ilçemde içinde bir nebze olsun milliyetçilik ruhu bulunan, herhangi bir sebepten aramızdan ayrılmış, aklında fitne ve fesat hesabı olmayan kardeşlerimi, bilge liderim Dr. Devlet Bahçeli ve teşkilatım adına kucaklamaya hazır olduğumu bildirmek isterim" dedi. - MUŞ

MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı
MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı
MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı

İstiklal Marşı, Malazgirt, Kongre, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Malazgirt 2. olağan kongresini yaptı - Son Dakika

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