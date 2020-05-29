MHP Milletvekili Varlı'dan sıcaktan zarar gören narenciyeyle ilgli açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, aşırı sıcak ve poyrazın vurduğu narenciye bahçelerinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim şartlarının üzerinde seyreden aşırı sıcak ve ile birlikte poyrazın Adana merkezli tüm Çukurova bölgesinde narenciye bahçelerinde verim kaybına neden olduğunu kaydetti.

Çiçekten henüz meyveye geçme aşamasında aşırı sıcak ve poyraza yakalanan limon, portakal ve bazı erkenci mandalina türlerindeki zarar oranının yüzde 80'e kadar çıktığının ifade edildiğini aktaran Varlı, sorunun bölgesel değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu belirtti.

Devletin her türlü sorunu çözecek güce sahip olduğunu dile getiren Varlı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde yaşanan Çin virüsü salgınında toplumun en zayıf halkalarına yardım eli uzatan, şefkat yüzünü yansıtan devletimiz, bölgesel düzeyde meydana gelen, sektör için felaket olarak nitelendirebileceğimiz ve tüm ülkemizi ilgilendiren sorunun muhatapları olan üreticilerimizin mağduriyetini giderecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli narenciye sektöründeki feryadı duymuştur. Narenciye sektöründeki zarar tespit çalışmalarının ivedilikle bitirilmesini, zarar gören üreticilere finansal çözümler sunulmasını, ürün sigorta sistemindeki eksikliklerin giderilmesini umuyor ve talep ediyoruz."