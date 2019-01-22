Son Dakika Haberleri: MHP'nin 3 İlçe 6 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Açıklandı

MHP'nin 3 İlçe 6 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Açıklandı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in üç ilçe belediye başkan adayı ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

MHP'nin 3 İlçe 6 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Açıklandı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in üç ilçe belediye başkan adayı ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP Genel Merkezi tarafından Acıgöl Belediye Başkan adayı Fatih Özdoğan, Derinkuyu Belediye Başkan adaylığı için Gültekin Oğuz ve Ürgüp Belediye Başkan adaylığı için Hasan Erdoğan isimleri açıklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından 6 belde belediye başkan adayının ismi daha açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Göre Belediye Başkan adayı Mehmet Fidan, Sulusaray Belediye Başkan adayı Kazım Duman, Karapınar Belediye Başkan adayı Ahmet Duran Bilada, Nar Belediye Başkan adayı Serkan Oduncu, Tatlarin Belediye Başkan adayı Ercan Selvi ve Ortahisar Belediye Başkan adaylığı için İsmail Genç isimleri açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Nevşehir, MHP, belediye başkan adayı, Politika
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