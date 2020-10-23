MHP Tarsus İlçe Yönetimi gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan ilçe kongresi sonrası yeni seçilen MHP Tarsus İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıya MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile davetliler ve basın mensupları katıldı.

Başkan Mehmet Çelik, yaptığı konuşmada, Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi bir kent olduğunu belirterek, "Böyle bir kente hizmet etmenin manevi gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde genel kurulumuzu yaptık. Bu bir bayrak ve nöbet değişimi. Bir süre önce atamayla geldiğimiz ilçe başkanlığına genel kurulumuzda seçimle geldik. Allah nasip ederse çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Baki Şimşek ise Mersin ve Tarsus'a yapılan yatırımlara değinerek, "Pamukluk Barajı bittiğinde bölgenin çehresi de değişecek. Erdemli'ye kadar bölgenin içme ve sulama suyu kullanımının yanı sıra enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Bunun dışında Çamlıyayla yolunun tamamlanması, Çukurova Bölgesel Havaalanı, yeni Tarsus Devlet Hastanesi, turizm bölgesi, yeni kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri, Mut yolu, esnaf sorunları, kısaca toplumu ilgilendiren her konuyu gerek Mersin olarak bölgemizden ve gerekse Ankara'da TBMM ve her platforma gündeme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.