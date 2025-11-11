MHRS Ücretli Sahte Siteler İçin Suç Duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"RANDEVU ALMAK VE İPTAL ETMEK TAMAMEN ÜCRETSİZDİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr' adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.