Son Dakika Haberleri: Michael Jackson'ın hayatı film oluyor
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Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

6 saat önce

Popu kralı Jackson'ın hayatını anlatacak olan filmi, Bohemian Rhapsody ile tanınan Graham King çekecek.

Michael Jackson'ın hayatı film oluyor, System.String[]

Popu kralı Jackson'ın hayatını anlatacak olan filmi, Bohemian Rhapsody ile tanınan Graham King çekecek.Senaryoyu ise Oscar'a aday gösterilen John Logan yazacak. Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.


Graham King, yapımın amacının Jackson'ı aklamak olmadığını belirtti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16 
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