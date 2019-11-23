Michael Jackson'ın hayatı film oluyor
6 saat önce
Popu kralı Jackson'ın hayatını anlatacak olan filmi, Bohemian Rhapsody ile tanınan Graham King çekecek.
Popu kralı Jackson'ın hayatını anlatacak olan filmi, Bohemian Rhapsody ile tanınan Graham King çekecek.Senaryoyu ise Oscar'a aday gösterilen John Logan yazacak. Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.
Graham King, yapımın amacının Jackson'ı aklamak olmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16
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