Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

Popu kralı Jackson'ın hayatını anlatacak olan filmi, Bohemian Rhapsody ile tanınan Graham King çekecek.Senaryoyu ise Oscar'a aday gösterilen John Logan yazacak. Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.



Graham King, yapımın amacının Jackson'ı aklamak olmadığını belirtti.