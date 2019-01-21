Microsoft Windows 10 Mobile Desteğini Sonlandırıyor

Microsoft
Windows 7 gibi Windows 10 Mobile Desteğini de Bu Yıl Sonlandırıyor!
Microsoft Windows 10 Mobil bir anlamda Windows 7 gibi çöpe gitmeye hazırlanıyor.
Bu haber kaçımızın hayatında önemli bir yer teşkil eder bilemiyorum. Ancak sınırlı sayıdaki Windows 10 Mobile kullanıcısı 10 Aralık
2019 tarihinden sonra güvenlik ve yazılım desteği alamayacağını artık biliyoruz.
Microsoft Windows 10 Mobil desteğini bitiriyor. Şirket 10 Aralık tarihinde yazılım ve güvenlik güncelleştirmesini durduracak ancak cihazlara teknik destek vermeye devam edecek. Bu sürenin de ne kadar olacağı henüz belli değil. Yani öldürmeye hazırlanıyor diyebiliriz.
Aynı şekilde 10 Mart 2020 tarihine kadar ise cihazların yedeklenmelerinden, Fotoğraf yüklemeleri gibi bir çok hizmet destek sonrası bir yıl süre ile kullanılmaya devam edebilir.
Microsoft, "Lumia
640 ve 640 XL telefon modellerinde, Windows 10 Mobile sürüm 1703 en son desteklenen işletim sistemi sürümüydü ve 11 Haziran 2019'da desteğin sonuna ulaşacak" dedi.
Özetle elbette, 10 Aralık'tan sonra Windows mobil aygıtlarını kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak Microsoft, iOS veya Android'e geçiş yapmayı düşünmenin başlamasının zamanı geldiğini söylüyor.
Öyle ki Microsoft bile kendi platformunda çalışmaya devam etmek yerine, onlar için uygulamalar ve hizmetler geliştiriyor.
Android için Microsoft Launcher uygulaması Windows'a bağlı birkaç özelliğe sahipken, yakında telefonunuzun ekranını Windows 10 PC'nize yansıtabilirsiniz.
The Verge
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