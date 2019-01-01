Son Dakika Haberleri: Midas'ın Kulakları" Sahnelendi

Midas'ın Kulakları" Sahnelendi

1 saat önce

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Yaşayan Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Midas'ın Kulakları" adlı oyun sahnelendi.

Midas'ın Kulakları
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Yaşayan Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Midas'ın Kulakları" adlı oyun sahnelendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk oyun yazarı Güngör Dilmen tarafından 1959 yılında kaleme alınan oyun, AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Merkezi Salon 2016'da tiyatroseverlerle buluştu.

Mitolojideki "Kral Midas" öyküsünden esinlenen oyun, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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