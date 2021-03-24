Midibüsün çarptığı kız, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Sudenaz Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Midibüs sürücüsü M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Pazartesi günü merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Sudenaz Karaaslan'a, M.K. yönetimindeki 51 ABL 335 plakalı midibüs çarptı.

Niğde 'de geçtiğimiz gün midibüsün yaya geçidinde çarptığı 14 yaşındaki Sudenaz Karaaslan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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