Midyat Belediye Başkan yardımcılığına Seyfettin Taş getirildi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkan yardımcılığına Seyfettin Taş getirildi.



Midyat Belediye Başkan yardımcısı Servet Yücel Oğuz'un görevinden istifa etmesinin ardından yerine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından seçimde AK Parti'den Belediye Meclis üyesi seçilen Seyfettin Taş (19) göreve getirildi.

Taş yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Midyat'ın çok kadim ve özellikli bir ilçe olduğunu ifade eden Taş, "İnşallah hep birlikte Midyat'ı daha ilerilere taşıyacağız ve yarınlarımız çok daha güzel olacak. Ayrıca bana destek veren ve beni tebrik eden değerli büyüklerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunarım." dedi.