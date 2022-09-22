Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

22.09.2022 14:27
Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Midyat ilçesinde Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat ilçesinde Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Ziya Burak Girgah başkanlığında düzenlenen toplantıda, suça bulaşmış ve suçtan zarar gören yükümlülerin durumları değerlendirilerek, gerekli desteğin sağlanması, tekrar suça bulaşmamaları ve topluma uyum sağlamaları konusunda karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla danışmanlık tedbirlerinde yararlanmaları gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen iş birliği protokolünde yükümlülerin hobi faaliyetleri boş zaman etkinliği çalışmalarının yer aldığı "Boş Zaman Etkinliği" sergisinin açılışı yapıldı.

Toplantı ve serginin açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Aydoğan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Murat Karataş, Kontrolör Recep Yılmaz, Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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