Midyat Merkezde Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Midyat Merkezde Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Midyat merkezde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Midyat ilçe merkezinde 3 noktada çalışması devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehrin kalbi Hastane Caddesinde 1450 metre uzunluğunda beton asfalt çalışması sürüyor. Mezarlık Caddesinde malzeme serimi, sıkıştırma işlemlerinin ardından beton asfalt yapılacak. Nazım Hikmet Caddesinin alt yapı çalışmaları bitti. Malzeme seriminin ardından BSK asfalt yapılacak. Yılmaz Güney Caddesi ise 10. 000 metrekare kilitli parke çalışması yapılarak vatandaşın hizmetine açıldı. Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Midyat merkezde alt yapı çalışmalarının ardından yol çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Aslan, "Kamu kurumların tamamına sorduk. Altyapı çalışmalarının yapılması gereken yerlerde çalışmalar yapıldı. Yağmur hatlarını Midyat Belediyesi'yle birlikte yaptık. Altyapı bittikten malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile beton asfalt çalışmaları devam ediyor . " dedi. Midyat merkezde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda beton asfalt ve 10. 000 metrekare kilitli parke yol çalışması yaptıklarını belirten Aslan, yaklaşık bir hafta içerisinde Midyat merkezdeki asfaltlama çalışmalarını bitireceklerini söyledi.