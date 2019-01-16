Midyat'ta Gençler Pedallar Fotoğraf Sergisi
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde Gençler Pedallar Fotoğraf Sergisi açıldı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde Gençler Pedallar Fotoğraf Sergisi açıldı.
Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen proje kapsamında 18 öğrenciye fotoğrafçılık eğitimi verildi.
Eğitimin ardından bisikletle gezen öğrenciler tarihi ve kültürel mekanların tanıtımı için fotoğraf çekti.
Çekilen fotoğraflardan oluşan sergi okulda düzenlenen törenle açıldı.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay
yaptığı konuşmada, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklendiğini belirterek, öğrencilerin bu sayede tarihi mekanlar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Öğretmen Rukiye Başak, kültür ve spor içerikli projeyle gençler arasında farkındalık oluşturduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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