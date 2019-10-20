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Son Dakika Güncel Midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

Midye satarak okul harçlığını çıkarıyor

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir üniversite öğrencisi okul harçlığını çıkarabilmek için midye satıyor.

Midye satarak okul harçlığını çıkarıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir üniversite öğrencisi okul harçlığını çıkarabilmek için midye satıyor.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) matematik bölümü 6'ıncı sınıf öğrencisi Ertuğrul Genç (25), ihtiyaçlarını karşılayabilmek için midye satıyor. İzmir'den getirttiği midyenin tanesini, 1 ile 1,5 lira arasında satan Genç, Kahramanmaraş'ta midye tüketiminin az olması nedeniyle satışlarda zorlandığını söyledi. Genç, müşterilerinin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu söyledi.


Eğitim bursunun kesilmesi ve okul masraflarını karşılayabilmek için midye satmak zorunda olduğunu söyleyen Genç, "KSÜ Matematik bölümü 6'ıncı sınıf öğrencisiyim. Okulu uzattık ve uzatınca da midye işine başladım. Midyeler İzmir'den getirtiyorum ve burada satıyorum. Okul da uzadığı ve burslarında kesildiği için iş başa düştü. Günde ortalama 50 lira kazanıyorum. Kahramanmaraş'ta da midye kültürü yok ama insanlar seviyor ve alışıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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