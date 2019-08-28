Son Dakika Haberleri: Mihalgazi'de yüzme kursları sürüyor
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Mihalgazi'de yüzme kursları sürüyor

1 saat önce

Mihalgazi Belediyesi ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan yüzme kursları devam ediyor.

Mihalgazi'de yüzme kursları sürüyor, System.String[]
Mihalgazi Belediyesi ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan yüzme kursları devam ediyor.
İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yüzme öğreticileri tarafından Mihalgazi Belediyesi yüzme havuzlarında açılan kurslara 70 öğrenci katıldı.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme kursunun yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Akgün, gençlerin hem spor yapma imkanı bulduğunu hem de yüzme öğrendiğini ifade etti.
Eskişehir, Mihalgazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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