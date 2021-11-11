Mihrimah'ı hayattan koparan kamyonetin sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'ı (6) kullandığı kamyonetle ağaç arasında sıkıştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (21), ilk duruşmada, kazanın aracını park edip eve çıktıktan sonra meydana geldiğini iddia etti. Polislik sınavlarını kazandığını ve 1 hafta sonra eğitimlerinin başlayacağını söyleyen Güzel, tahliye edildi.

Kaza, 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. 8423 Sokak'tan 8156 Sokak istikametine giden Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonetin, iddiaya göre, freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, bu sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce, kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların müdahalesine rağmen Mihrimah yaşamını kaybetti. Hafif yaralanan Esila Ç. (8) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.