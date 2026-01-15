Mikser Sürücüsüne Ceza: 5.662 TL - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mikser Sürücüsüne Ceza: 5.662 TL

Mikser Sürücüsüne Ceza: 5.662 TL
15.01.2026 09:49
Hatay'da trafik ışığında bekleyen mikser, yola beton döktüğü için sürücüsüne ceza kesildi.

Hatay'da kırmızı ışıkta beklediği esnada yola beton döken mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi Karaali kavşağında yaşandı. Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen mikser, yola beton döktü. Çevredeki sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi ve o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL idari ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğiyle oynayan, kamu düzenini bozan hiçbir davranış cezasız kalmayacaktır ve kuralları ihlal edenlere taviz yoktur" sözlerine yer verildi.

"Mikser ışıklardan tam yola sağa doğru dönmeye çalışırken bir anda beton dökülmeye başladı"

Mikserlerden dökülen betonların yollarda kaza riskini arttırdığını ifade eden Mehmet Şirin, "Mikser ışıklardan tam yola sağa doğru dönmeye çalışırken bir anda beton dökülmeye başladı. Mikserden bir anda beton döküldüğüne şaşırdım. Sosyal medyada buna benzer olaylarla hep karşılaşıyoruz. Mikserlerde kovalarında teknik sorunlar oluşuyor sanırım. Sürücüler teknik arızalara karşı dikkatli olmaları gerekir. Dökülen betonlar yolları tahriş edip bizim kaza risklerimizi artırıyor. Emniyet güçleri plakadan sürücüyü tespit edip 5 bin 600 TL ceza yazmışlar. Böyle cezaları almamaları için araçlarının bakımlarını sık sık yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Mikser Sürücüsüne Ceza: 5.662 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
