Milan, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıkladı. İtalyan ekibinin ayrılmasıyla birlikte Avrupa Süper Ligi'nde Juventus, Barcelona ve Real Madrid takımları kaldı.

Avrupa Süper Ligi'nde ayrılıklar sürüyor. Inter ve Atletico Madrid'in ardından organizasyondan ayrılan 9. takım İtalyan ekibi Milan oldu. Milano temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada taraftarın tepkilerine duyarlı olmak zorunda oldukları vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig projesine katılma davetini dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarları için mümkün olan en iyi Avrupa yarışmasını sunma niyetiyle ve kulübün, kendi taraftarlarımızın yararına olacak şekilde kabul ettik.

Değişim her zaman kolay değildir, ancak ilerleme için evrim gereklidir ve Avrupa futbolunun yapıları on yıllar içinde gelişti ve değişti. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların sesleri ve endişeleri Süper Lig hakkında açıkça ifade edildi ve Milan bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı.

Futbol için sürdürülebilir bir model sunmak için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Avrupa Süper Ligi'nde Juventus, Barcelona ve Real Madrid olmak üzere 3 takım yer alıyor. - İSTANBUL