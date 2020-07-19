Milan'da Hakan Çalhanoğlu farkı - Son Dakika

Milan'da Hakan Çalhanoğlu farkı

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Milan sahasında Bologna'yı 5-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Milan sahasında Bologna'yı 5-1 mağlup etti. 26 yaşındaki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu takımının ikinci golüne imza atarken, bu sezon 7'nci kez fileleri havalandırdı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 10'uncu dakikada Saelemaekers, 24'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu, 49'da Bennacer, 57'de Rebic ve 90+2'de Calabria kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 44'üncü dakikada Tomiyasu'dan geldi. Milan'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 61'inci dakikaya kadar ter döken milli orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada ağları sarsarak bu sezon ligdeki 7'nci golüne ulaştı.

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MİLAN'IN ÇIKIŞI DEVAM EDİYOR

Bologna'yı 5-1'le geçen Milan, koronavirüs salgını arasından sonraki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, bu karşılaşmaların 6'sında 3 puan elde etti. Puanını 56'ya yükselten Milan, ligde 6'ncı sırada yer aldı. Bologna ise ligdeki 13'üncü mağlubiyetini alırken 43 puanla 10'uncu sırada kaldı.


Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Bologna, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:16 Kaynak: DHA

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