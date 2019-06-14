Son Dakika Haberleri: Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
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Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev

4 saat önce

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev, System.String[]
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.
1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 Kaynak: AA
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