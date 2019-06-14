Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
4 saat önce
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 Kaynak: AA
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
'nun da forma giydiği İtalya
Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan
'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini
ise sportif direktör olarak görevlendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter
Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.
1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.
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